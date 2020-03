Na generalidade dos casos a medida adotada é temporária e tem como justificação o impacto da pandemia neste ramo de negócio. Sem especificar a duração da suspensão, as seguradoras adiantam que a medida não afeta os seguros já contratados e reiteram que a evolução da crise continua sob avaliação.

A Liverpool Victoria (LV), uma mutualista com perto de 180 anos de atividade e oferta nos ramos Vida, pensões e seguros gerais, foi primeira a fazê-lo, assumindo que a decisão foi “difícil”. A carteira da LV tem exposição relativamente pequena a seguros de viagem e, entre aumentar os preços das coberturas ou suspender a oferta, a companhia preferiu não vender novas apólices de viagem e manter as garantias aos segurados que têm esta cobertura.

Depois da LV, a Aviva e a Direct Line decidiram adotar medidas similares relativamente a coberturas de viagens. Em resultado, turistas que tenham reservas de viagens e pretendem contratar seguros ficam com menos opções no mercado, já que a Admiral e os correios britânicos (Post Office) também adotaram a suspensão de apólices de viagens a novos clientes.

De acordo com a imprensa britânica, a Aviva plc explicou a suspensão com a necessidade de proceder a alguns ajustamentos no seguro de viagem que oferece aos clientes, mas não adiantou a duração da suspensão que acredita ser “temporária”.

Por seu lado, a Direct Line afirmou que, devido ao impacto do novo coronavírus, verificou um enorme aumento na procura de seguros de viagem. Neste contexto, decidiu que a prioridade deve ser “proteger e assistir” clientes existentes, para os quais “não existe qualquer alteração”.