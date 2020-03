A partir das 23h00 desta segunda-feira, Portugal e Espanha vão fechar as fronteiras entre si, passando a haver apenas nove pontos de passagem por onde se poderão fazer apenas deslocações mercadorias e de trabalho. Também foram suspensas as ligações aéreas, ferroviárias e fluviais com o país vizinho, isto para travar o surto do coronavírus. As medidas de controlo das fronteiras vão vigorar durante um mês, até ao próximo dia 15.

“Todas as deslocações que não sejam de mercadorias ou de trabalho estão a partir desta noite impedidas. Todas as circulações turísticas ou de lazer estão impedidas“, disse o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita.

São estes os 9 pontos de passagem terrestre autorizados:

Valença-Tui

Vila Verde da Raia-Verin, perto de Chaves

Quintanilha-San Vitero, perto de Bragança

Vilar Formoso

Termas de Monfortinho

Marvão

Caia-Badajoz

Vila Verde de Ficalho-Rosal de la Frontera

Ligação de Castro Marim entre Vila Real de Santo António-Ayamonte.

Em relação às outras fronteiras: