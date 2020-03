Eduardo Cabrita, ministro da Administração Interna, anunciou que as fronteiras terrestres com Espanha vão ser repostas. A partir das 23h00 portuguesas passará a ser feito o controlo sanitário, ficando encerradas as fronteiras durante um mês. Tudo por causa do surto do coronavírus, que já infetou mais de 300 pessoas e fez uma vítima mortal em Portugal.

“Serão repostos os controlos que se traduzirão no funcionamento exclusivamente de nove pontos de fronteira. Nestes nove pontos de fronteira apenas será autorizada veículos de mercadoria de cidadãos nacionais ou de cidadão nacionais ou de residentes em Portugal no sentido Espanha-Portugal tal como de cidadão espanhóis ou de residentes em Espanha no sentido contrário, pessoal diplomático, casos de reunião familiar nas zonas fronteiriças, acesso a centros de saúde ou a saída de cidadãos estrangeiros”, disse.

Isto quer dizer que “todas as deslocações que não sejam de mercadorias ou de trabalho estão a partir desta noite impedidas. Todas as circulações turísticas ou de lazer estão impedidas“, reforçou o ministro.

Os únicos pontos de fronteira autorizados são: a ligação Valença-Tui, Vila Verde da Raia-Verin, perto de Chaves, Quintanilha-San Vitero, perto de Bragança, Vilar Formoso, Termas de Monfortinho, Marvão, Caia-Badajoz, Vila Verde de Ficalho-Rosal de la Frontera e a ligação de Castro Marim entre Vila Real de Santo António-Ayamonte.

Portugal repôs o controlo das suas fronteiras internas por mais duas vezes desde o “Euro 2004”: em 2010 durante a cimeira da Nato, realizada em Lisboa e em 2017, entre a meia-noite de 10 de Maio e a meia-noite de 14 de maio, por ocasião da visita do Papa.

Eduardo Cabrita adiantou ainda que será suspenso o tráfego aéreo entre os dois países a partir do final do dia de hoje. “A partir de hoje não teremos voos entre os aeroportos nacionais e aeroportos espanhóis“, disse.

Também vai ser suspensa a ligação ferroviária, tal como as duas ligações fluviais regulares que existem, uma no Minho e outra no Algarve.

Adicionalmente não será permitido a titulares de embarcações de recreio de um país atracarem em marinas ou pontos similares no outro país.

As medidas irão vigorar por um mês, até dia 15 de abril, isto é até ao dia a seguir à Páscoa.

(Notícia atualizada às 16h25)