A ministra da Saúde, Marta Temido, confirmou esta segunda-feira a ocorrência da primeira morte provocada pelo coronavírus em Portugal, 14 dias depois da confirmação do primeiro caso no país. A vítima mortal era um homem de 80 anos que estava internado há vários dias e que tinha “várias comorbilidades associadas”, ou seja, fazia parte do grupo de risco, mais vulnerável aos efeitos da doença Covid-19.

“Queremos apresentar sinceras condolências, do Ministério da Saúde e do Serviço Nacional de Saúde, à família e aos amigos desde doente”, disse Marta Temido, numa conferência de imprensa de balanço do combate à pandemia no país. Ao mesmo tempo, a ministra saudou o “empenho” dos profissionais de saúde do Hospital Santa Maria no “tratamento e prestação de cuidados e apoio a este doente”.

Pedindo aos jornalistas para serem breves perante o momento complicado e o trabalho que há pela frente, Marta Temido afirmou que este “é um momento de disciplina e de comportamentos cívicos”. “Estamos num momento em que é importante que todos nos consciencializemos dos riscos que corremos e do risco de a nossa sociedade se desestruturar. E não podemos permitir que isso aconteça”, afirmou.

A ministra da Saúde endureceu o discurso e comparou este momento com “uma guerra”. Dito isto, recordou que “mesmo quando Inglaterra esteve a sofrer ataques aéreos durante a II Guerra Mundial, os ingleses mantiveram-se a trabalhar”. “Não podemos interromper a nossa vida social, porque não podemos ficar sem pão, sem água, sem energia, sem recolha de resíduos. Mas temos de manter comportamentos apropriados ao momento em que vivemos”, reiterou, em declarações transmitidas pela SIC Notícias.

Perante a primeira morte em Portugal por causa do novo coronavírus, o Presidente da República apresentou “os seus sentidos pêsames à família da primeira vítima mortal da pandemia do Covid-19 em Portugal”. A mensagem foi publicada no site da Presidência da República.

Já o primeiro-ministro, António Costa, disse ter recebido a notícia com “consternação e pesar”. “Este, que é um momento de respeito, deve servir também para reforçarmos a consciência coletiva dos riscos que corremos. Façamos tudo o que depende de nós, quando comunidade, para contermos esta pandemia”, escreveu o chefe do Governo.

18 doentes estão em cuidados intensivos

Esta notícia surge nua altura em que existem 18 pessoas infetadas pelo novo coronavírus em unidades de cuidados intensivos em Portugal. Este homem faria, assim, parte dos 331 casos que eram conhecidos pela Direção-Geral da Saúde até à passada meia-noite, mais 86 do que os reportados no dia anterior.

Nessa atualização, do total de casos confirmados, 142 situam-se na região de Lisboa e Vale do Tejo, 138 no Porto, 31 no Centro e 13 no Algarve. Há ainda um caso confirmado nos Açores e cinco foram “exportados” para o estrangeiro. A maioria dos casos situa-se na faixa etária dos 40 aos 49 anos, sendo que, total, 139 estão internados.

A DGS encontrou 18 cadeias de transmissão ativas, o que significa que 18 pessoas foram responsáveis por todos os casos confirmados até ao momento. Alguns dos casos em Portugal foram “importados” de outros países, nomeadamente 16 de Espanha, 14 de Itália, nove de França, cinco da Suíça, um de Andorra, um da Bélgica e um de Alemanha/Áustria.

Os dados das autoridades de saúde apontavam ainda para 2.203 casos não confirmados, 374 que aguardam resultado laboratorial e 2.908 casos suspeitos. Há ainda um total de 4.592 pessoas sob vigilância e três pessoas já recuperaram da doença.

(Notícia atualizada às 17h46 com mais informações)