Portugal tem 86 novos casos de Covid-19. Total sobe para 331

A Direção-Geral da Saúde (DGS) descobriu 86 novos casos de infeção pelo novo coronavírus em Portugal, elevando de 245 para 331 o número total de doentes que se sabe terem Covid-19. Os dados foram revelados na atualização diária do boletim epidemiológico, que inclui os números oficiais apurados até à passada meia-noite.

Estes números referem-se aos casos conhecidos pela DGS, nomeadamente de doentes que foram infetados no passado. As autoridades já alertaram que esperam uma subida expressiva do número de confirmações, à medida que a realização de mais testes vai permitindo descobrir novos casos que, até agora, não eram conhecidos. Com o passar dos dias, ainda que o número de casos reportados pela DGS acabe por subir, essa evolução não pode ser diretamente equiparada à evolução real da pandemia no país.

Boletim epidemiológico de 16 de março

Do total de casos confirmados 142 situam-se na região de Lisboa e Vale do Tejo, 138 no Porto, 31 no Centro e 13 no Algarve. Há ainda um caso confirmado nos Açores e cinco foram “exportados” para o estrangeiro. A maioria dos casos situa-se na faixa etária dos 40 aos 49 anos, sendo que, total, 139 estão internados e 18 encontram-se em unidades de cuidados intensivos. Não há registo de qualquer vítima mortal.

A DGS encontrou 18 cadeias de transmissão ativas, o que significa que 18 pessoas foram responsáveis por todos os casos confirmados até ao momento. Alguns dos casos em Portugal foram “importados” de outros países, nomeadamente 16 de Espanha, 14 de Itália, nove de França, cinco da Suíça, um de Andorra, um da Bélgica e um de Alemanha/Áustria.

Os dados das autoridades de saúde apontam ainda para 2.203 casos não confirmados, 374 que aguardam resultado laboratorial e 2.908 casos suspeitos. Há ainda um total de 4.592 pessoas sob vigilância e três pessoas já recuperaram da doença.

Este boletim surgiu em simultâneo com a notícia de que a DGS elevou o estado do surto em Portugal para a “fase de mitigação”, caracterizada pela transmissão local do novo coronavírus. As autoridades vão implementar medidas de adequação e sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde.

(Notícia atualizada às 12h41 com mais informações)