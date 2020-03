Quase 900 escolas abertas para acolher alunos. Veja a lista

Ao contrário do que tinha recomendado o Conselho Nacional de Saúde Pública, o Executivo de António Costa avançou com a suspensão das atividade letivas presenciais, em todos os graus de ensino, fechando as portas a milhares de escolas. Ainda assim, de modo a assegurar refeições aos alunos mais carenciados e a acolher os filhos dos trabalhadores de serviços essenciais (médicos, enfermeiros, polícias, bombeiros), há quase 900 estabelecimentos de ensino em todo o país que vão permanecer abertos.

No decreto-lei publicado na sexta-feira, que estabeleceu as medidas “excecionais e temporárias” face à pandemia do coronavírus, o Governo deixou claro que, em cada agrupamento de escolas, deveria ser identificado um estabelecimento de ensino para acolher os filhos ou outros dependentes a cargo dos profissionais de saúde, das forças e serviços de segurança e socorro (incluindo bombeiros voluntários), das forças armadas, dos trabalhadores dos serviços públicos essenciais, bem como dos de gestão e manutenção das infraestruturas essenciais.

Além disso, os agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas da rede pública, bem como os estabelecimentos particulares, cooperativos e do setor social e solidário do Estado, ficaram obrigados a organizarem-se de modo a assegurarem a prestação de refeições aos alunos beneficiários do escalão A da ação social, que as solicitem.

Nesse sentido, esta segunda-feira, foram publicadas no site da Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares as listas das escolas que servirão essas refeições aos alunos mais carenciados e das escolas disponíveis para receber os educandos dos trabalhadores dos serviços especiais.

No total, estão em causa quase 900 estabelecimentos de ensino: 293 no Norte; 91 no Centro; 194 em Lisboa e Vale do Tejo; 75 no Alentejo; e 236 no Algarve. Estão incluídos estabelecimentos de todos os níveis de ensino, desde o jardim-de-infância.

As listas — que pode consultar abaixo — deverão ser afixadas em todas as escolas e ser disponibilizadas nos sites dos agrupamentos, ainda que possam vir a ser atualizadas.

Escolas de referência do Norte:

Escolas de referência do Centro:

Escolas de referência de Lisboa e Vale do Tejo:

Escolas de referência do Alentejo:

Escolas de referência do Algarve: