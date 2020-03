SOSeconomia. Tem dúvidas sobre as novas regras de trabalho?

Milhares de portugueses começaram a trabalhar a partir de casa por causa do coronavírus. Mas ainda há muitas dúvidas por esclarecer. Que salário vou receber? O teletrabalho é diferente da quarentena e do novo Mecanismo Especial de Apoio anunciado pelo Governo? As regras são iguais para os funcionários públicos e para o setor privado? Quem passa recibos verdes terá também um regime de exceção se ficar a trabalhar de casa ou a tomar conta dos filhos?

nós, com base em informação disponibilizada pelo Governo, e em parceria com estas três sociedades de advogados — PLMJ , CMS Rui Pena & Arnaut e SRS — vamos procurar responder.

Nesta altura em que se multiplicam os casos de contágios do coronavírus, os trabalhadores portugueses podem ficar em casa por variadas razões. Por exemplo:

Porque estão a fazer teletrabalho; Estão abrangidos pelo novo regime de ‘lay-off’ simplificado; Aderiram ao novo Mecanismo Especial de Apoio anunciado pelo Governo para quem tenha de ficar em casa a tomar conta dos filhos; Têm recibos verdes, mas ficaram sem trabalho e rendimentos; Estão de quarentena; Estão de baixa por assistência à família porque têm um filho doente ou em isolamento profilático; Ou estão de baixa porque eles próprios foram contagiados pelo coronavírus .

Cada uma destas situações pressupõe um determinado nível de rendimento, têm procedimentos diferentes para se ter acesso aos apoios sociais e há casos em que é a empresa ou a Segurança Social (ou ambas) a pagar os ordenados.

Tenho filho(s) menor(es) de 12 anos e vou ter de ficar em casa para o(s) acompanhar. As faltas ao trabalho são justificadas?

Sim, as faltas são justificadas, desde que não coincidam com as férias escolares. O trabalhador deve comunicar à entidade empregadora o motivo da ausência através de formulário próprio. (Resposta da Segurança Social)

E se o meu filho tiver 12 ou mais anos?

Se o seu filho tiver 12 ou mais 12 anos, apenas tem direito à justificação de faltas e ao apoio, se o mesmo tiver deficiência ou doença crónica. (Resposta da Segurança Social)