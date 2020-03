Grupo Louis Vuitton vai produzir e oferecer gel desinfetante

O grupo LVMH, que detém a marca de luxo Louis Vuitton, vai usar as linhas de produção das marcas de perfumes e cosmética para produzir desinfetante em gel para as mãos. A produção vai começar esta segunda-feira, tendo como objetivo ajudar no combate ao novo coronavírus.

O gel será entregue gratuitamente às autoridades francesas, nomeadamente a 39 hospitais públicos em Paris, de acordo com o The Guardian (acesso livre, conteúdo em inglês). Serão produzidas cerca de doze toneladas de gel em três fábricas, das marcas Christian Dior, Guerlain e Givenchy, em vez das fragrâncias e maquilhagem habitual.

Os hospitais da capital francesa ainda não ficaram sem gel, mas as reservas são limitadas. Os receios de apanhar o vírus já provocaram uma corrida ao gel em todo o país, com muitas farmácias a restringir os clientes a um frasco por pessoa. O número de infetados pelo novo coronavírus em França já supera os 5.400, sendo que já se registaram 127 mortos, de acordo com o último balanço.