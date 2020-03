Fed anuncia novo corte surpresa nos juros para perto de zero

A Reserva Federal dos EUA (Fed) anunciou mais um corte nos juros, desta vez para um patamar próximo do zero, no âmbito de uma ação coordenada dos principais bancos centrais, incluindo o Banco Central Europeu (BCE), que visa amparar a economia global perante a disrupção que está a ser provocada pela pandemia do coronavírus.

No que à Fed diz respeito, é o segundo corte extraordinário nos juros este mês, num período de fortes restrições à atividade económica. A entidade liderada por Jerome Powell anunciou ainda um programa de compra de ativos no valor de 700 mil milhões de dólares, que abrangerá Treasuries e títulos hipotecários.

“O surto do coronavírus lesou comunidades e rompeu com a atividade económica em vários países, incluindo os EUA. A Fed está preparada para usar o seu vasto conjunto de ferramentas para apoiar o fluxo de crédito para famílias e empresas”, refere um comunicado do comité de política monetária da Fed.

(Notícia em atualização)