A presidente da Comissão Europeia anunciou esta segunda-feira que propôs que todos os voos não essenciais para a União Europeia sejam temporariamente suspensos. Justificando a medida com a “crise de saúde pública” com a qual a União Europeia é confrontada, Ursula von der Leyen explica que os Estados membros têm de tomar “medidas fortes” para “abrandar a propagação” do coronavírus.

Lembrando que estas medidas apenas serão eficazes se “forem coordenadas”, Ursula von der Leyen explica que vai apresentar esta segunda-feira as “linhas mestras” das medidas nas fronteiras. Em causa esta a necessidade de preservar a saúde dos europeus, mas simultaneamente garantir o fluxo das mercadorias, explica a presidente da Comissão Europeia num vídeo publicado na rede social Twitter.

