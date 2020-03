Vários hoteleiros do Porto e proprietários de Alojamento Local estão a disponibilizar gratuitamente quartos para profissionais de saúde. No total, estão à disposição dos hospitais da cidade mais de 180 quartos.

“Muitos profissionais do setor da saúde não querem arriscar o contágio de ou às suas famílias e preferem não regressar a casa após um dia de trabalho. Esta é também uma forma de encurtar as deslocações e tempos de pausa”, explica a autarquia portuense em comunicado.

O Município do Porto está a fazer a coordenação desta iniciativa e a articular a disponibilidade destas unidades com as administrações hospitalares. Segundo a autarquia, com o aparecimento do coronavírus, que já infetou 331 pessoas em Portugal, surge também uma onda de solidariedade.

“Não têm sido apenas os empresários do setor do turismo a mostrarem disponibilidade e um elevado sentido cívico neste momento de emergência. Também as grandes empresas da cidade têm feito chegar à presidência da câmara disponibilidade financeiras e logística para ajudar a combater a doença, numa demonstração de solidariedade sem precedentes”, comunica a Câmara do Porto.