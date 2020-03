Covid-19: Parlamento Europeu pronto para “whatever it takes”

O Parlamento Europeu está pronto para o “whatever it takes” (tudo o que for necessário) na resposta ao impacto que o surto do coronavírus está a ter na economia, com os eurodeputados a considerarem que são necessários mais meios financeiros para enfrentar a crise.

Na passada sexta-feira, a Comissão Europeia anunciou um plano de 37 mil milhões de euros, tendo indicado que a economia do espaço europeu deverá registar este ano uma taxa de crescimento abaixo de 0%, face os efeitos do Covid-19.

Em reação, os eurodeputados saudaram o anúncio de Bruxelas, mas dizem que é preciso fazer mais. “Estas medidas são insuficientes, uma vez que apenas propõem que sejam reutilizados fundos que já estão disponíveis aos Estados-Membros para um fim diferente”, afirmaram.

Os eurodeputados instaram os Governos a abrirem os cordões à bolsa face à atual situação de emergência. “Os Estados-Membros devem estar preparados para disponibilizar também novos meios financeiros para enfrentar esta crise e ajudar a mitigar os impactos negativos da pandemia do COVID-19”, referiram.

Por isso, “além das medidas anunciadas em 13 de março, a comissão parlamentar dos Orçamentos insta a Comissão Europeia a propor a mobilização de novas dotações, que estão disponíveis no orçamento de 2020 através de margens e instrumentos de flexibilidade“.

“Os impactos na nossa economia são agora tangíveis. A comissão parlamentar dos Orçamentos está pronta para avançar rapidamente com todas as iniciativas orçamentais destinadas a atenuar os impactos negativos nos nossos sistemas de saúde, na nossa economia e nos cidadãos da União Europeia”, frisaram os eurodeputados.

Portugal regista já 331 casos confirmados de infetados pelo novo vírus, sendo as situações mais graves em Itália e Espanha (mais de 300 mortes no caso espanhol).