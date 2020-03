Covid-19 já matou 309 pessoas em Espanha. Há 9.191 infetados

Espanha registou até esta segunda-feira 9.191 pessoas contagiadas com o novo coronavírus (mais 1.438 do que domingo) e 309 mortos devido à doença (mais 21), de acordo com os dados atualizados às 13h00 (12h00 em Lisboa) pelo Ministério da Saúde espanhol.

A região mais afetada é a de Madrid, com 4.165 infetados e 213 mortos, seguida da Catalunha (903 e 12 respetivamente) e País Basco (630 e 23).

Entre as comunidades autónomas que fazem fronteira com Portugal, a da Galiza teve 245 casos e dois mortos, a de Castela e Leão 334 e nove, respetivamente, a Estremadura 111 e dois, e a Andaluzia 554 e sete.

O comunicado do Ministério da Saúde indica que há 432 pessoas em unidades de cuidados intensivos em todo o país, dos quais 253 (mais de metade) estão na região de Madrid. Por outro lado, 530 infetados já tiveram alta médica e são considerados curados da doença.

O novo coronavírus responsável pela pandemia de Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 6.400 mortos em todo o mundo. O número de infetados ronda as 164 mil pessoas, com casos registados em pelo menos 141 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 331 casos confirmados. Do total de infetados, mais de 75 mil recuperaram.