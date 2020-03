Wall Street afunda após a reação dos bancos centrais para tentar conter o impacto do coronavírus na economia. A Reserva Federal norte-americana anunciou, este domingo, um pacote de medidas de emergência, incluindo o segundo corte de juros em menos de um mês. A forte queda levou à suspensão das negociações pela terceira vez numa semana.

O índice financeiro S&P 500 abriu a afundar mais de 7%, espoletando uma paralisação automática de 15 minutos. Já o índice Dow Jones tomba 9,71% para 2.490,47 pontos, enquanto para pontos e o tecnológico Nasdaq perde 6,12% para 482,15.

As perdas seguem-se ao anúncio de que a Fed cortou juros, em 100 pontos base, para um intervalo entre 0% e 0,25%, a par de uma nova ronda de compra de dívida num total de 700 mil milhões de dólares e de medidas de alívio para a banca. Por último, anunciou uma ação coordenada dos principais bancos centrais, incluindo o Banco Central Europeu (BCE), que visa amparar o dólar perante a disrupção que está a ser provocada pela pandemia do coronavírus.

Os bancos estão entre as ações que mais caem esta segunda-feira, com o Bank of America, o JPMorgan Chase, o Goldman Sachs e o Citigroup a desvalorizem entre 10% e 15%. Também as retalhistas estão a reagir ao anúncio do fecho de lojas, como a Nike, que cai 11%, ou a Apple que perde 9,94%.

“Está a formar-se uma inversão significativa nos próximos meses. A única questão é quão profunda é que se vai tornar”, alerta Neil Shearing, economista-chefe do grupo Capital Economics. “À medida que a escala da rutura, provocada pelo coronavírus, na economia e nos mercados se torna clara, parece provável que os investidores comecem a questionar cada vez mais se os decisores políticos já esgotaram a capacidade de resposta”.

Além da Fed, vários bancos centrais cortaram juros este fim de semana, incluindo no Japão, Austrália e Nova Zelândia, numa ação como não se via desde a crise financeira de 2008. Mas a decisão não foi suficiente para restabelecer o sentimento dos investidores e ações mundiais seguem em forte queda, enquanto as dívidas da Alemanha e dos EUA estão a servir de refúgio.

A par das ações, também o dólar e o petróleo estão em terreno negativo. O Brent de referência europeia afunda 12% para 29,77 dólares por barril, estando pela primeira vez desde 2016 abaixo dos 30 dólares. Já o crude WTI perde 10% para 28,75%.

(Notícia atualizada às 14h00)