O Fundo Monetário Internacional (FMI) prepara-se para mobilizar um bilião de dólares, por forma a ajudar os países a combater a epidemia do Covid-29, avança a Bloomberg (acesso condicionado, conteúdo em inglês).

“À medida que o vírus se espalha, o cenário para um estímulo global fiscal coordenado e sincronizado está a tornar-se cada vez mais forte”, aponta a diretora-geral do FMI, citada pela Bloomberg, acrescentando que, por isso, o FMI “está pronto a mobilizar a sua capacidade de crédito em 1 bilião de dólares” para ajudar os países.

A instituição liderada por Kristalina Georgieva diz que está pronta a agir rapidamente no sentido de travar os impactos económicos provocados pela pandemia, sublinhando que tem um fundo de emergência no valor de 50 mil milhões de dólares para apoiar países em desenvolvimento.

O FMI tem já 40 acordos de empréstimos em andamento com compromissos avaliados em 200 mil milhões de dólares, anunciou a diretora-geral, acrescentando que há cerca de 20 países interessados no apoio.

Ao mesmo tempo, o Fundo de Contenção e Alívio de Catástrofes possui cerca de 400 milhões de dólares para ajudar os países mais pobres no alívio da dívida. Com as recentes doações, como a de 195 milhões dólares por parte do Reino Unido, o FMI espera aumentar a respetiva capacidade de crédito no valor de 1 bilião de dólares (899 mil milhões de euros à taxa de câmbio atual).

A diretora-geral do FMI elogiou ainda a ação concertada pelos bancos centrais mo domingo, incluindo o Banco Central Europeu (BCE), que visa amparar o dólar perante a disrupção que está a ser provocada pela pandemia do coronavírus. Além disso, a Reserva Federal norte-americana anunciou o segundo corte surpresa nos juros, desta vez para um patamar próximo do zero.