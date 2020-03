Portugal vai adotar medidas de controlo sanitário reforçado nos aeroportos, anunciou o ministro da Administração Interna, após a reunião de homólogos da União Europeia. Divulgação de folhetos informativos, inquéritos epidemiológicos e observação visual dos passageiros que chegam a Portugal são algumas das medidas.

As medidas foram coordenadas com os restantes Estados-membros, explicou a ministra da Saúde, numa conferência de imprensa conjunta com o ministro da Administração Interna, transmitida pelas televisões. Será também feito um acompanhamento do trabalho do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e da Guarda Nacional Republicana ao nível das fronteiras terrestres.

Nas fronteiras internas da UE, ou seja, no Espaço Schengen, ficou definido que se deve “permitir aos Estados a reintrodução de mecanismos de controlo de fronteira”. Eduardo Cabrita salientou que estes “não devem ser discriminatórios, nem pôr em causa o regresso de nacionais ou residentes a Portugal, ou a saída de cidadãos de regresso aos seus países de origem”.

Portugal e Espanha estão, assim, a concluir as notas técnicas para permitir, ainda esta segunda-feira, reintroduzir controlos terrestres nas fronteiras. Vão existir apenas nove pontos de passagem terrestre entre os dois países, sendo que, em todos os outros pontos, a travessia será interditada, disse Eduardo Cabrita.

“É fundamental manter a economia a funcionar”, por isso “é essencial manter transporte de mercadorias, designadamente circulação de produtos alimentares”, disse o ministro. Também serão permitidos os trabalhadores que, por razões profissionais, tenham que se deslocar, sendo que mesmo nestes casos serão feitos controlos sanitários.

(Notícia atualizada às 13h20)