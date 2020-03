Espanhóis Atalaya La Tejita compram MadeiraShopping

Os espanhóis da Atalaya La Tejita, controlados pelo Grupo Mazabi, adquiriram a totalidade do MadeiraShopping, localizado no Funchal, refere um aviso publicado no site da Autoridade da Concorrência (AdC).

De acordo com o aviso publicado, a AdC foi notificada pela empresa espanhola a 9 de março. “A operação de concentração em causa consiste na aquisição, pela Atalaya La Tejita, uma sociedade controlada pelo Grupo Mazabi, do controlo exclusivo da Madeirashopping – Centro Comercial”, lê-se.

O centro comercial está localizado no Funchal e foi inaugurado em março de 2001. Conta com uma área de 26.600 metros quadrados, distribuídos por mais de uma centena de lojas e 1.060 lugares de estacionamento.

A Atalaya é uma empresa dedicada a atividades de investimento imobiliário e especializada no desenvolvimento e gestão de centros comerciais, controlada pelo grupo Mazabi, que integra empresas de gestão de investimentos e patrimónios imobiliários familiares. Segundo o aviso, quaisquer observações sobre a operação de concentração em causa devem ser remetidas à AdC no prazo de dez dias úteis.