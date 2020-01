A sociedade de advogados pbbr assessorou juridicamente o fundo MDSR Investments na aquisição do centro comercial Nova Arcada em Braga, à Caixa Geral de Depósitos (CGD). Esta é a primeira transação do fundo israelita MDSR em Portugal, depois de ter uma carteira com 37 imóveis comerciais em Espanha.

A transação envolveu uma equipa multidisciplinar do escritório, na qual participaram, entre outros, os advogados Pedro Pinto, Sofia Sousinha e Isabel Brazão de Castro, da área de imobiliário, Alexandre Jardim, do setor financeiro, António Brochado Teixeira, de fiscal, e André Marcos, da área de corporate.

Ao ECO, uma fonte do mercado disse que a transação rondou os 45 milhões de euros. Com mais de 71 mil metros quadrados, o centro comercial abriu em março de 2017 sob o nome Nova Arcada, pondo, assim, fim ao antigo Dolce Vita Braga, depois de os anteriores donos terem falido. Conta com 108 lojas, incluindo um IKEA e uma unidade hospitalar, a Trofa Saúde.