O mercado português registou 427 fusões e aquisições em 2019, mais 15,09% em relação ao ano anterior. Segundo o TTR-Transactional Track Record, ao nível da assessoria jurídica do ano passado, o relatório divulga que a Morais Leitão lidera o ranking por valor com 3, 7 mil milhões de euros (no total de 20 operações), seguido da Uría Menéndez – Proença de Carvalho, com cerca de 3 mil milhões de euros (distribuídos em 11 operações) e a Cuatrecasas com 2,8 mil milhões de euros (com 16 operações).

Já no número de transações, a PLMJ lidera o ranking com 35 operações, seguida da Antas da Cunha ECIJA, com 31 transações e a Garrigues Portugal com 29.

Veja as tabelas com a informação completa: