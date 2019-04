Compra da Gascan pela UBS distinguida pela TTR

A TTR — Transactional Track Record destacou a venda da EnergycoII (Gascan Portugal) pela Artá Capital ao fundo espanhol UBS Asset Management Funds como ‘deal of the quarter’, referente ao primeiro trimestre de 2019. O valor da transação, incluindo capital e dívida, chegou aos 118 milhões de euros.

Esta operação contou com a assessoria jurídica da Cuatrecasas, do lado do vendedor, e da CMS Rui Pena & Arnaut, do lado do comprador. Já na assessoria financeira esteve o Haitong.

Nos bastidores da operação estiveram os advogados José Diogo Horta Osório, Catarina Lins de Aguiar, Filipe Valentim Ramos, Marta Costa Martins e Rui Bello da Silva, da Cuatrecasas, e ainda João Caldeira, Margarida Vila Franca, David Luzia Apolónia, Diogo Mafra, Filipa Gaspar Branco e Miguel Santos Ferreira, da CMS Rui Pena & Arnaut.

E os melhores escritórios em 2019 são…

O ranking do TTR dá ainda conta dos escritórios de advogados que estão à frente em 2019, até à data, por valor e número de operações. Na área de M&A, a CMS Rui Pena & Arnaut liderou no primeiro trimestre deste ano, com operações no valor de 231 milhões de euros. Seguem-se a Cuatrecasas, com 118 milhões de euros, e a PLMJ, com 48,5 milhões de euros.

O relatório mensal de M&A revela ainda que o número de transações nos primeiros três meses do ano cresceu 12,5% face a igual período de 2018, com nove operações registadas.

Já em Private Equity & Venture Capital, a Cuatrecasas e a CMS Rui Pena e Arnaut seguem à frente empatadas, a somar 118 milhões de euros em transações nesta área. Em terceiro lugar surge a Serra Lopes, Cortes Martins, com 40 milhões de euros.

Ao nível do número de transações, é a SRS que lidera nas duas áreas, com cinco operações em M&A e quatro em Private Equity & Venture Capital, no primeiro trimestre de 2019.