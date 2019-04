As importações continuam a crescer acima das exportações. No segundo mês do ano, as importações registaram uma subida de 12,8% em relação a fevereiro do ano passado, o que se traduz num abrandamento face ao mês anterior. Já as exportações aceleraram em relação a janeiro, com uma variação homóloga de 4,6% em fevereiro, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).

Este foi já o sétimo mês consecutivo em que as importações aumentaram mais do que as exportações. Desta forma, em fevereiro deste ano, o défice da balança comercial atingiu os 1.504 milhões de euros, mais 504 milhões de euros que no mesmo mês de 2018, revela o INE.

Verificou-se um aumento nas importações em todas as grandes categorias de bens, e os principais países fornecedores foram a Espanha e a Alemanha. A compra de aviões foi um dos fatores que mais influenciou o crescimento nas importações, tal como no mês anterior. A aquisição de outros materiais de transporte, maioritariamente aviões e suas partes, aumentou 34,2% em fevereiro.

As exportações de automóveis também pesaram na balança comercial em fevereiro, ao crescer 27,2% face ao mesmo período do ano anterior. Este desempenho foi impulsionado pelo aumento do envio destes veículos para Itália, que contribuíram para que as exportações para o país aumentassem 30% em fevereiro.

(Notícia atualizada às 11h55)