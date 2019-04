O Novo Aeroporto de Istambul está a dar que falar. O empreendimento vai custar um total de 12.000 milhões de dólares e caminha para ser considerado o maior aeroporto do mundo quando a construção estiver concluída, o que se espera que aconteça em 2025, de acordo com a CNBC. A primeira parte da infraestrutura já está a operar a todo o gás, depois de o último voo ter descolado do antigo aeroporto de Atakturk, que servia 70 milhões de passageiros por ano e era um dos mais concorridos do planeta.

O primeiro voo partiu do Novo Aeroporto de Istambul em outubro do ano passado, mas só na última semana é que todas as operações foram transferidas a partir do aeroporto antigo. E a mudança apressada levou algumas companhias aéreas a terem de ser flexíveis. Foi o caso da Turkish Airlines, que dispôs de apenas 45 horas para transferir todas as operações para a nova infraestrutura, contou o The Guardian.

Esta primeira fase contemplou um investimento de 8.000 milhões de dólares e um dos motivos na base da sua construção é o crescimento da própria Turskish Airlines. O aeroporto tem já três pistas, uma área total de 1,39 quilómetros quadrados para terminal e a capacidade para servir 90 milhões de passageiros por ano.

Quando estiver concluído, deverá ter 76 quilómetros quadrados, 55.000 metros quadrados de lojas duty free e poder servir uma quota anual de 200 milhões de passageiros, segundo a CNBC. Para comparação, Aeroporto Internacional de Hartsfield-Jackson, em Atlanta (EUA), serve 107 milhões de passageiros por ano e está no topo da ranking dos mais concorridos.

Para o novo aeroporto está também planeado um hotel da cadeia Yotel com 451 quartos e uma parte para passageiros que ainda não passaram pelo controlo de segurança e outra para os que estão a fazer escala, que podem, assim, pernoitar sem terem de sair do aeroporto.

E como se tudo isto não fosse, por si só, suficiente, a cereja no topo do bolo (ou do aeroporto) é a torre de controlo. Foi desenhada em forma de túlipa. Mas o melhor mesmo é vê-la na fotogaleria.