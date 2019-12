A Monttra, startup portuguesa que desenvolveu uma nova tecnologia capaz de detetar se determinado produto é genuíno ou não, tem um novo investidor, a empresa britânica Visionaria, que adquiriu 30% do capital da empresa. A startup nortenha quer revolucionar o controlo das contrafações a partir de Vila Nova de Famalicão e impossibilitar a entrada de produtos de marca falsificados no mercado.

“Esta sinergia vai dar-nos visibilidade a nível mundial“, refere Fernando Veloso, fundador da startup, que explica que antes da Visionaria adquirir quase um terço do negócio “a aplicação da Monttra tinha apenas 200 utilizadores.” Só no primeiro dia de parceria conseguimos angariar mais de quatro mil utilizadores”, sublinha.

Fernando Veloso está confiante que até março do próximo ano irá conseguir angariar 20 a 30 mil novos utilizadores. “Sem a ajuda da empresa britânica iria demorar muito mais tempo a alcançar esse número”, nota o fundador.

A aplicação que tem como objetivo lutar contra a contrafação pode ser descarregada gratuitamente no Google Play ou na App Store. O fundador explica a diferença da aplicação em relação a produtos concorrentes. “Fazemos a diferença porque asseguramos a monitorização do processo de transmissão da propriedade, destaca. O sistema “permite aos produtores e às marcas conhecer em tempo real o percurso de cada item produzido até ao cliente final, contribuindo para o consumo responsável e em segurança e um controlo interno eficaz”.

De acordo com o Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO), “em Portugal, as perdas de vendas no setor do vestuário, calçado e acessórios devido à contrafação rondarão os 635 milhões de euros por ano, ou seja, cerca de 14% das vendas”.