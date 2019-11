O Santander acabou de lançar em Portugal uma aplicação que permite efetuar transferências internacionais instantâneas sem qualquer custo para o cliente.

A aplicação One Pay FX está disponível no mercado português, numa primeira fase, apenas para transferências em libras para qualquer banco no Reino Unido. Mas brevemente também será possível fazer transferências em dólares para bancos nos EUA, indica o banco liderado por Pedro Castro e Almeida.

Além da rapidez e segurança, o banco sublinha que o serviço apresenta imediatamente o valor que será recebido pelo beneficiário, isto antes de a transferência ser realizada.

O One Pay FX tem por base o xCurrent, uma tecnologia baseada em blockchain e que foi desenvolvida pela norte-americana Ripple, que desenvolve umas das criptomoedas mais conhecidas do mundo e onde o grupo espanhol investiu em 2015.

Este serviço chega agora a Portugal depois de o Santander o ter lançado noutros quatro países: Espanha, Reino Unido, Brasil e Polónia. “Esta é mais uma solução que vem ao encontro do objetivo do grupo em se tornar na melhor plataforma de serviços financeiros do mundo”, refere o banco.