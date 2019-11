Wall Street na linha de água depois de uma sessão recorde

Os principais índices dos Estados Unidos estão a negociar na linha de água, depois de uma sessão de recordes. A impedir quedas mais expressivas em Wall Street está o otimismo à volta de um acordo comercial entre as duas maiores economias do mundo.

O índice de referência S&P 500 está a cair 0,06% para 3.131,84 pontos, depois de ter batido um máximo histórico na sessão anterior. Enquanto isso, o tecnológico Nasdaq valoriza apenas 0,05% para 8.636,01 pontos, enquanto o industrial Dow Jones perde 0,01% para 28.062,40 pontos.

Este desempenho das bolsas acontece depois de uma sessão recorde, com os investidores a reagirem aos ganhos acentuados desta segunda-feira.

A impedir quedas mais expressivas dos índices continua a estar o otimismo à volta de um acordo comercial entre a China e os Estados Unidos. As negociações comerciais continuam no foco dos investidores, depois de Pequim ter dito que os negociadores chegaram a um “entendimento comum sobre a resolução de problemas relevantes”.

E, embora não tenha adiantado se um acordo estava para breve, a assessora da Casa Branca, Kellyanne Conway, disse que Washington estava “muito perto” disso, de acordo com a Reuters (conteúdo em inglês).

Nas cotadas, destaque para as ações da Walt Disney que valorizam 1,48% para 151,48 dólares, depois de um relatório do New York Post ter mostrado que o serviço de streaming Disney + está a ganhar, em média, quase um milhão de novos utilizadores por dia.