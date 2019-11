Um acordo comercial com a China está “potencialmente muito próximo”. A declaração de Donald Trump à Fox News, referindo-se às negociações entre os EUA e a China, está a puxar pelos principais índices bolsistas dos EUA na última sessão da semana.

O S&P 500 valoriza 0,23%, para os 3.110,57 pontos, enquanto o Dow Jones e o Nasdaq ganham 0,2%, respetivamente, para os 8.282,33 e 27.826,54 pontos.

Wall Street recupera assim de três sessões de quedas, perante a possível aproximação de um acordo entre as duas maiores economias do mundo que possa dar um fim à guerra comercial.

A próxima data-chave nas negociações entre Washington e Pequim é a 15 de dezembro, quando arrancam as tarifas dos EUA aos produtos chineses, incluindo os mais habituais em termos de compras natalícias: eletrónica e decorações de Natal.

“É pouco provável que o acordo seja assinado até o final deste ano, mas pode-se assistir a um adiamento das tarifas de 15 de dezembro”, disse Scott Brown, economista-chefe de Raymond James, citado pela Reuters.

Entre as ações norte-americanas, destaque para o avanço de 7,9% das ações da Nordstrom, depois de a retalhista ter subido as suas estimativas para 2019, bem como divulgado resultados acima do esperado pelo mercado.

Pela negativa, destaque para a Tesla cujas ações deslizam 5,3% depois de a empresa liderada por Elon Musk ter apresentado em Los Angeles a nova pick up elétrica.