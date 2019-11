Atividade económica e consumo privado estabilizam em outubro

Depois de uma quebra em setembro, a atividade económica no país estabilizou, revelam os indicadores coincidentes do Banco de Portugal (BdP). Os dados relativos ao consumo privado também mostram este indicador estável, sendo que se mantém no mesmo nível desde julho.

A taxa de variação homóloga do indicador que mede a atividade económica no país foi de 2,0%, em outubro, divulgou o BdP esta sexta-feira, o mesmo valor registado em setembro. Já o consumo privado fixou-se nos 2,5%, valor idêntico aos três meses anteriores e que denota assim uma estabilização.

O BdP sublinha que estes indicadores “procuram captar a evolução subjacente da variação homóloga do respetivo agregado macroeconómico”, sendo que, por isso, “apresentam um perfil mais alisado e não se destinam a refletir em cada momento do tempo a evolução da taxa de variação homóloga do respetivo agregado de Contas Nacionais”.

No terceiro trimestre deste ano, a economia portuguesa abrandou o ritmo de crescimento para 0,3% face ao trimestre anterior, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística revelados na semana passada. Apesar deste abrandamento na evolução em cadeia, a economia cresceu 1,9% em termos homólogos, a previsão que o Governo mantém para o conjunto do ano.