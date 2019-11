Os principais índices norte-americanos abriram a semana em alta, com os investidores animados com as expectativas de se alcançar um acordo entre a China e os Estados Unidos. Espera-se que seja possível chegar a este acordo antes do final do ano.

Depois de, na semana passada, ter posto fim a seis semanas de recordes, o S&P 500 voltou aos ganhos e está a valorizar 0,42% para 3.123,71 pontos. Pelo mesmo caminho segue o tecnológico Nasdaq que soma 0,69% para 8.578,95 pontos e o industrial Dow Jones que avança 0,32% para 27.964,57 pontos.

Wall Street está a ser marcado por uma onda de otimismo, numa altura em que aumentam as esperanças de um acordo entre as duas maiores economias do mundo. O jornal chinês Global Times avançou que Pequim e Washington estavam “muito próximos” de alcançar uma “primeira fase” do acordo.

Esta notícia, de acordo com a Reuters (conteúdo em inglês), veio dar ainda mais força às declarações do conselheiro de segurança dos EUA, Robert O’Brien, que referiu no sábado que ainda era possível alcançar a um entendimento antes do final do ano.

Entre as cotadas mais sensíveis a este cenário, destaque para as ações da Caterpillar que somam 0,01% para 143,91 dólares, e para as da Micron Technology que avançam 0,83% para 46,28 dólares.

Destaque ainda para as ações da Tiffany, que valorizam 5,76% para 132,74 dólares, depois de a empresa ter sido comprada pela Louis Vuitton por 14,7 mil milhões de euros. Além disso, a Novartins está a somar 0,31% para 90,76 dólares, depois de ter comprado a The Medicinis, que valoriza 22,45% para 83,93 dólares.