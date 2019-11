Louis Vuitton compra Tiffany por 14,7 mil milhões de euros

A LVMH, o maior grupo do mundo especializado em artigos de luxo, anunciou ter chegado a acordo definitivo para a compra da empresa de joalharia Tiffany por 14,7 mil milhões de euros.

“As empresas firmaram um acordo definitivo, no qual a LVMH adquirirá a Tiffany por 135 dólares por ação em dinheiro, numa transação com valor patrimonial de aproximadamente 14,7 mil milhões de euros”, lê-se no comunicado divulgado pela francesa LVMH, um conglomerado dos grupos Moët et Chandon e Hennessy e Louis Vuitton.

Na mesma nota, a LVMH destacou o facto de a Tiffany ser uma marca de luxo, com origem dos Estados Unidos, com mais de 300 lojas espalhadas pelo mundo. “A aquisição da Tiffany fortalecerá a posição da LVMH em joias e aumentará ainda mais sua presença nos Estados Unidos”, destacou o grupo francês, acrescentando que a transação deverá ficar concluída em meados de 2020, estando sujeita à “aprovação dos acionistas da Tiffany e o de aprovações regulatórias”.

“Estamos muito satisfeitos por ter a oportunidade de dar as boas-vindas à Tiffany, uma empresa com uma herança incomparável e uma posição única no mundo global de jóias, para a família LVMH”, destacou o Presidente e CEO da LVMH, Bernard Arnault.

O presidente do Conselho de Administração da Tiffany, Roger N. Farah, também reagiu positivamente a esta transação. “Após uma revisão estratégica que incluiu um processo interno cuidadoso e consultoria externa especializada, o conselho de administração concluiu que esta transação com a LVMH oferece um caminho emocionante para o grupo que aprecia e investirá nos ativos exclusivos da Tiffany e no forte capital humano, oferecendo um preço atraente e com certeza de valor aos nossos acionistas”, afirmou.

Perante a notícia, os títulos da LVMH estão a negociar em máximos de uma semana. As ações da empresa francesa sobem 2,09%, para 404,55 euros.