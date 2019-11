Seis em cada dez jovens empregados têm trabalho a prazo

O número de jovens com contrato de trabalho temporário em Portugal era de 180 mil no segundo trimestre, o que significa que seis em cada dez jovens portugueses têm vínculo laboral a prazo — ou 62,7% do total de jovens trabalhadores entre os 15 e os 24 anos, de acordo com dados do Eurostat, citados pelo Correio da Manhã (acesso pago).

O fenómeno é mais expressivo em Portugal do que na média da União Europeia (UE), em que 42,8% dos jovens trabalhavam com contrato temporário no fim de junho. São quase oito milhões de pessoas nesta situação na UE, nota o mesmo jornal. O país ocupava, assim, o quarto lugar no ranking dos países com mais trabalhadores jovens a prazo.

Olhando para todos os trabalhadores na UE, entre os 15 e os 64 anos de idade, Portugal é o terceiro Estado-membro com maior percentagem de emprego temporário. Um em cada cinco trabalhadores tem trabalho mas a prazo, ou 840 mil pessoas. Na UE, eram 26 milhões, ou 13,6% do total de cidadãos empregados.

Estes dados ainda não incorporam as mudanças recentes no Código do Trabalho que foram desenhadas pelo Governo numa tentativa de reduzir a precariedade laboral. Estas alterações entraram em vigor a 1 de outubro.