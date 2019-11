O MB Way é utilizado por cada vez mais portugueses, apesar de serem já vários os bancos que começaram a cobrar as transferências feitas através deste instrumento de pagamentos. Segundo a SIBS, o número de utilizadores do MB Way duplicou no último ano, ascendendo já a um total de dois milhões.

Este número abrange tanto os utilizadores da app MB Way disponibilizada pela SIBS, como os que usam a ferramenta através das apps de oito bancos.

“Com o MB Way, os portugueses precisam casa vez menos da carteira. É um serviço de pagamentos que cresce de dia para dia e que atinge agora marco dos dois milhões de utilizadores; utilizadores que já não vivem sem as múltiplas funcionalidades que facilitam o seu dia-a-dia”, afirma Gonçalo Amaro, diretor de Digital & e-commerce da SIBS, em comunicado.

Uma das mais recentes novidades do MB Way que permite aumentar a sua utilização prende-se com o facto de este já estar acessível a números de telemóvel internacionais.

Segundo a SIBS, o MB Way já é utilizado mensalmente em mais de 1 milhão de compras e em mais de 5 milhões de operações, um valor que “tem registado um crescimento superior a 10% ao mês“.

Esse crescimento acontece apesar de serem já cinco os bancos que introduziram a cobrança de comissões nas transferências feitas através do MB Way. Essa cobrança não é transversal a todos os clientes e tem como principal enfoque os utilizadores que usem a app MB Way, em detrimento das apps dos próprios bancos.