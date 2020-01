A sociedade de advogados Garrigues assessorou a Merlin Properties no processo de admissão à negociação no mercado regulamentado da Euronext Lisbon.

As ações representativas do capital social da Merlin eram já cotadas nas quatro bolsas espanholas, passando a partir desta quarta-feira a ser também cotadas no mercado nacional, no qual será feita a admissão técnica da totalidade daquelas ações (dual listing).

A Merlin tem, em Espanha, a categoria de sociedade de investimento e gestão imobiliária (SOCIMI, na sigla em espanhol) e é a maior sociedade imobiliária cotada em Espanha, integrando o IBEX 35 e tendo uma com uma capitalização bolsista de 5,9 mil milhões de euros.

A equipa da Garrigues foi coordenada pelos sócios Marta Graça Rodrigues, na área de mercado de capitais, e Jorge Salvador Gonçalves, na área de imobiliário, e contou ainda com a participação de Carolina Barrueca e Ricardo Lira.