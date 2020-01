A sociedade SRS Advogados reforçou a sua equipa com a integração de dois novos sócios. A advogada Mafalda Alves vai ficar responsável pelo departamento de direito fiscal e João Paulo Mioludo irá liderar o departamento de direito da propriedade intelectual.

“A integração da Dra. Mafalda Alves e do Dr. João Paulo Mioludo é um passo importante na estratégia da SRS Advogados, no sentido de aumentar a resposta ao exigente nível de serviço nas áreas de fiscal e propriedade intelectual, quer no mercado nacional quer internacional”, destaca Pedro Rebelo de Sousa, managing partner da SRS Advogados.

Com mais de 15 anos de experiência, Mafalda Alves foi anteriormente adjunta do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, entre 2013 e 2015, tendo nos últimos anos coordenado o departamento de fiscal da Serra Lopes, Cortes Martins & Associados, após desenvolver a sua carreira na Uría Menendez-Proença de Carvalho. A advogada foi ainda membro da Comissão para a Reforma da Fiscalidade Verde, em 2014, e árbitra do Centro de Arbitragem Administrativa (CAAD), desde 2019.

Por outro lado, João Paulo Mioludo tem centrado a sua atividade profissional na área do direito da propriedade intelectual, tendo transitado da CMS Rui Pena & Arnaut, onde era associado coordenador do departamento da mesma área. O advogado é ainda Agente Oficial da Propriedade Intelectual, desde 2007.