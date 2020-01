FLRP inaugura novo escritório em Lisboa

A sociedade de advogados Ferreira Leite, Rua, Pontes & Associados (FLRP) inaugurou oficialmente a sua nova sede em Lisboa, no Parque das Nações.

Após 10 anos da sua fundação, e em “virtude do crescimento exponencial da sua equipa”, a FLRP, que centra a sua área de prática em direito empresarial, alterou os seus escritórios de Lisboa para um espaço mais amplo, e mais próximo do Campus da Justiça.

“Com o passar dos anos, o aumento da experiência e da equipa além de obrigar a um espaço de escritório maior, mais inovador e com mais e melhores condições, reforçam a determinação em abraçar os novos desafios e procurar dar-lhes resposta de uma forma clara, célere e diferenciadora”, refere Nuno Ferreira Leite Rua, managing partner da sociedade. O advogado acrescenta ainda que “essa vontade reflete-se também num novo e mais amplo espaço físico, que mais que coroar o trajeto do último decénio, reflete a nossa confiança no futuro”.