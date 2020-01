A sociedade de advogados VCA – Valadas Coriel & Associados nomeou as advogadas Sofia Quental e Patrícia Valadas Coriel a associadas coordenadoras. Sofia Quental assume a coordenação do departamento de direito fiscal e Patrícia Valadas Coriel passa a ser responsável pela coordenação do departamento de imigração.

A advogada Sofia Quental integrou a VCA em 2015. Anteriormente foi consultora fiscal na PricewaterhouseCoopers (PwC) durante cerca de 9 anos, onde adquiriu experiência nas áreas de planeamento fiscal, contencioso e procedimento tributário. A nova associada coordenadora da VCA desempenhou ainda a função de consultora fiscal na PwC em Dublin e na PwC em Madrid.

Por outro lado, Patrícia Valadas Coriel integrou a sociedade em 2017. Atualmente coordena a equipa de clientes privados internacionais, em todos os aspetos relativos a investimento, relocalização, residência e cidadania portuguesa. Antes de ingressar na VCA – Valadas Coriel & Associados, integrou a Vieira de Almeida & Associados.