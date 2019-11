FLRP nomeia novo sócio de contencioso, laboral e societário

A sociedade de advogados Ferreira Leite, Rua, Pontes & Associados (FLRP) nomeou Gonçalo Tavares Gomes como sócio. O advogado, que integra a sociedade desde 2011, centra a sua área de prática em contencioso, laboral e societário.

Com a promoção de Gonçalo Tavares Gomes, “a sociedade continua a apostar na sua política de crescimento, contando agora com quatro sócios”, segundo comunicado do escritório.

“A atribuição do estatuto de ‘sócio’, não só tem como objetivo premiar o trabalho que tem vindo a desenvolver na sua área de atuação, como visa reconhecer o contributo que tem dado à FLRP”, refere Nuno Ferreira Leite Rua, managing partner da sociedade.