Quanto faturaram as 30 maiores sociedades em 2018?

Existem perguntas às quais dificilmente conseguimos ter resposta facilmente. Quanto recebe um advogado? Quanto recebe, em média, um sócio? Ou até, quanto faturou a sociedade X ou Y? Estas são algumas perguntas que se impõem perante um mercado português cada vez mais fechado no que concerne à partilha da informação sobre a faturação.

A revista espanhola Iberian Lawyer apresentou os resultados de uma investigação que permite responder a todas estas questões. Foram selecionadas as 30 maiores sociedades a operar em Portugal e analisada a faturação de cada uma. No total, as sociedades arrecadaram 443,7 milhões de euros em 2018.

A Morais Leitão destaca-se entre as restantes com a faturação a ascender aos 58,3 milhões de euros. O crescimento de 6% é marcado pelo setor imobiliário que foi uma grande aposta da sociedade em 2018, aponta a Iberian Lawyer. Entre as maiores transações realizadas pela Morais Leitão, está o assessoramento jurídico realizado à construtora Teixeira Duarte na venda do parque empresarial Lagoas Park ao fundo de capital privado Kildare. O setor financeiro também esteve em destaque na sociedade liderada por Nuno Galvão Teles.

Próxima do topo da tabela ficou a PLMJ com uma faturação de 55 milhões de euros, que se traduz num crescimento de 13% face a 2017. O investimento realizado no setor imobiliário e de infraestruturas em pequenas e médias empresas assegurou à sociedade um bom resultado económico, assegura a revista espanhola. A assessoria à Morgan Stanley Infrastructure Partners e à Horizon Equity Partners na aquisição de uma participação de 75% nas torres de telecomunicações da Altice Portugal contribuiu também para o desempenho económico da sociedade de Luís Miguel Pais Antunes.

A Vieira de Almeida surge em terceiro lugar na tabela com 52 milhões de euros. A sociedade de João Vieira de Almeida investiu no ano de 2018 em fundos de private equity, de pensões e de infraestruturas que terão proporcionado o crescimento de 2%, revela a Iberian Lawyer.

Com 32 milhões de euros posiciona-se em seguida a Uría Menéndez – Proença de Carvalho. A sociedade ibérica encontra-se no top 5 das sociedades com o faturação mais elevadas em 2018. Comparativamente às restantes duas sociedades ibéricas a operar em Portugal, a Uría Menéndez – Proença de Carvalho ocupa o primeiro lugar, deixando para trás a Cuatrecasas, em sétimo lugar com 22,4 milhões de euros, e a Garrigues, em oitavo lugar com 16 milhões de euros.

A completar o top 5 está a Abreu Advogados com uma faturação de 25 milhões de euros igualando o valor da Miranda & Associados. No final da tabela encontra-se a RRP Advogados com um valor estimado em 2,8 milhões de euros.

Os sócios e a faturação

Mais uma vez a Morais Leitão volta a ocupar o primeiro lugar com uma maior número de sócios, 64 no total, revela a Iberian Lawyer. Bastante aproximada encontra-se a PLMJ com 61 sócios, seguindo-se a Vieira de Almeida com 42 sócios e a Abreu Advogados e Cuatrecasas com 28 sócios, cada. A sociedade que conta com a participação de um menor número de sócio é a RRP Advogados, tendo apenas Ricardo Reigada Pereira como sócio.

Por sua vez, é a RRP Advogados que surge com a faturação por sócio mais elevada, totalizando o valor de 2,8 milhões de euros. A sociedade que ocupa o segundo lugar no que concerne à faturação dos sócios é a Linklaters, com 2,1 milhões de euros. Em seguida encontra-se a Uría Menéndez – Proença de Carvalho, com 1,6 milhões de euros. Em quarto lugar surge a sociedade ibérica Garrigues com 1,3 milhões de euros. Para completar o top 5 surge a Vieira de Almeida com 1,2 milhões. No fundo da tabela encontra-se a Pares Advogados com uma faturação por sócio a rondar os 300 mil euros.

Os advogados e a faturação

Quando falamos da faturação auferida pelos advogados os valores tendem a diminuir substancialmente. A faturação mais alta é de 350 mil euros e pertence à AAMM. A Linklaters surge logo a seguir na tabela com 333 mil euros. Na terceira posição surge a Uría Menéndez – Proença de Carvalho a atingir os 288 mil euros. A completar o top 5 encontram-se a Morais Leitão e a Garrigues, com um valor médio de 261.000 e 258.000 euros, respetivamente. A sociedade PRA apresenta a faturação mais baixa por advogado, totalizando um valor de 50 mil euros.

Em termos quantitativos, a PLMJ lidera com 298 advogados no ano de 2018, um aumento de 10% comparativamente a 2017. Com uma diferença de oito profissionais, surge a Vieira de Almeida com 290 advogados. A Morais Leitão e a Abreu Advogados surgem logo a seguir com 223 e 184 advogados, respetivamente. A ibérica Cuatrecasas ocupa o quinto lugar com 137 advogados. O final da tabela é ocupado pela AAMM que conta apenas com o contributo de oito advogados.