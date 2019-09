VdA nomeada pelos FT Innovative Awards 2019

A sociedade de advogados Vieira de Almeida (VdA) foi a única sociedade portuguesa nomeada pelo Financial Times nos prémios anuais FT Innovative Lawyer Awards de 2019.

O Financial Times destacou o LAB (Legal Analytics Bureau) criado pela VdA, em maio de 2018, como uma estrutura geradora de conhecimento e inovação. Este é o primeiro laboratório criado por uma sociedade de advogados em Portugal, tendo como missão gerar conhecimento através do desenvolvimento da investigação aplicada à gestão de firmas de serviços profissionais, no âmbito da conceção de modelos, indicadores e processos de suporte ao negócio com recurso à inteligência artificial.

A VdA foi referenciada entre as melhores firmas internacionais. A cerimónia de entrega dos prémios teve lugar no passado dia 12 de setembro, no Museu de História Natural, em Londres.