Rogério Alves & Associados reforça área de Contencioso

A sociedade de advogados Rogério Alves & Associados reforçou a área de contencioso com a entrada da associada sénior, Ana Isabel Barona. A advogada é também vice presidente do Conselho Geral da Ordem dos Advogados, e ainda exerce em nome individual, em Évora, desde 1993.

Ana Isabel Barona conta com uma vasta experiência em várias áreas do direito, atuando, fundamentalmente na área do contencioso, com especial enfoque nos núcleos de contencioso cível, contencioso penal e laboral.

A Rogério Alves & Associados é uma sociedade de advogados full service, fundada em 2013, em Lisboa. A sociedade conta, atualmente, com 23 advogados.