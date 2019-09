A sociedade de advogados PLMJ assessorou a empresa transnacional suíça, Nestlé, na venda da sua sede em Linda-a-Velha à subsidiária da Merlin Properties, MPEP, pelo valor de 12,5 milhões de euros.

A operação de sale and lease back foi assessorada pela PLMJ. A operação caracteriza-se pela possibilidade de transferir a propriedade de um imóvel, continuando o vendedor a usufruir do mesmo, por um período determinado. A Nestlé passa a ser arrendatária da sua sede, através de um contrato de arrendamento com a duração de 12 anos, com uma break-option ao final do sétimo ano.

A equipa da PLMJ foi coordenada por Margarida Osório de Amorim, sócia na área de imobiliário, urbanismo e turismo e contou com a colaboração de Mafalda Falcão, associada da mesma área de prática.

A subsidiária da SOCIMI espanhola, com uma carteira de 12 mil milhões de euros, vai “assumir uma parte muito significativa do investimento nas obras necessárias para a remodelação do Nestlé Campus”.

O imóvel foi inaugurado em 1994 e foi projetado inicialmente para albergar 450 pessoas. O crescimento contínuo da Nestlé nos últimos três anos, especialmente com a entrada em funcionamento de dois centros de serviços partilhados — Nestlé Business Services Lisbon e Nespresso Global Supply Chain Hub — requer uma transformação completa naquilo que será o novo Nestlé Campus, que acomodará uma população de 1.000 pessoas.