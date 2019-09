Macedo Vitorino reforça área laboral com advogada da Sérvulo

A sociedade de advogados Macedo Vitorino & Associados reforçou a equipa de laboral com a integração de Magda Sousa Gomes como advogada associada sénior. A advogada transita da sociedade Sérvulo & Associados, que integrava há quatro anos, onde era associada sénior.

A Macedo Vitorino referiu em comunicado a importância da “área de contratação coletiva como meio de resolução de disputas laborais e melhoria das condições de trabalho para trabalhadores e empregadores”, acreditando que o futuro do direito laboral passa pela contratualização de soluções e modelos adaptados às empresas e aos setores de atividade em que se inserem.

“Temos vindo a participar num número crescente de processos, nomeadamente nas áreas da saúde, portos, transportes ferroviários, rodoviários e marítimos, bem como no setor industrial. Este crescimento, que se acentuou no último ano, ditou a necessidade de a sociedade reforçar bem a equipa com uma pessoa com competência e capacidade de negociação comprovadas pela experiência, como é o caso da nossa colega Magda Gomes”, refere o sócio responsável pela equipa de laboral, Guilherme Dray.