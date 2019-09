Uría Menéndez-Proença de Carvalho integra novo advogado

A sociedade de advogados Uría Menéndez-Proença de Carvalho integrou Gonçalo Reino Pires como counsel na área de imobiliário e urbanismo, onde irá liderar a prática de direito de urbanismo. O advogado foi durante os últimos anos sócio da sociedade Serra Lopes, Cortes Martins & Associados.

“Constitui um grande reforço da área de imobiliário e urbanismo e demonstra o nosso compromisso com a excelência, o rigor e a inovação na prática profissional”, refere Duarte Garin, responsável pela área de imobiliário do escritório, sobre a integração de Gonçalo Reino Pires.

O novo reforço da Uría Menéndez-Proença de Carvalho centra a sua prática profissional na área de urbanismo e imobiliário, focando-se no acompanhamento de projetos de promoção imobiliária.

A Uría Menéndez é um escritório líder no mercado ibero-americano, com presença em 14 cidades da Europa, América e Ásia. Fundada em 1946, atualmente conta com mais de 600 advogados que prestam assessoria de alto valor acrescentado em todas as áreas do direito dos negócios português, espanhol e da União Europeia.