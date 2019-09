Cuatrecasas distinguida pelo Financial Times em Londres

A sociedade de advogados Cuatrecasas foi distinguida em Londres com os prémios de “Sociedade mais inovadora da Europa” (sem incluir o Reino Unido) e de “Gestão e Desenvolvimento de Talento”, pelo Financial Times, nos prémios anuais FT Innovative Lawyers Europe.

A Cuatrecasas conseguiu melhorar os resultados obtidos no ano passado, atingindo a sexta posição no ranking das sociedades de advogados mais inovadoras de toda a Europa. Volta ainda a ser o escritório não anglo-saxónico mais bem classificado do ranking, perto dos cinco que o antecedem.

Além da Cuatrecasas, apenas um escritório não britânico (NautaDutilh) conseguiu posicionar-se entre os dez mais inovadores da Europa, na décima posição. Só seis sociedades de advogados espanholas e uma portuguesa conseguiram estar entre as 50 mais inovadoras da Europa: Cuatrecasas (6.º), Écija (16.º), Garrigues (20.º), Gómez-Acebo & Pombo (28.º), RCD (28.º), Uría-Menéndez (31.º) e VdA (43.º).

Entre as distinções ligadas à gestão e as distinções ligadas ao conhecimento jurídico, a Cuatrecasas obteve duas menções extraordinárias (standout), em Gestão e Desenvolvimento de Talento e em Criação de Novos Standards, e cinco recomendações (commended): Novos Negócios e Modelos de Serviço; Dados, Conhecimento e Intelligence, Tecnologia; Acesso a Novos Mercados e Capital; e Gestão da Complexidade e Escala.

A Cuatrecasas figura desde 2008, anual e consecutivamente, no ranking das sociedades de advogados mais inovadoras da Europa.

O Financial Times Innovative Lawyers publica anualmente há 14 anos um relatório, ranking e prémios sobre a inovação na advocacia de negócios e a assessoria jurídica a empresas radicadas na Europa. Um júri independente encarrega-se de avaliar as candidaturas apresentadas e verificar a informação através de pessoas que são dadas como referência.