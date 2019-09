Morais Leitão participa na 5.ª edição do TechShare

A sociedade de advogados Morais Leitão vai participar na 5.ª edição do TechShare, um programa educacional da Euronext concebido para promover empresas tecnológicas.

A sociedade é fundadora da iniciativa, inaugurada em 2015, sendo formadora exclusiva em matérias jurídicas relacionadas com mercado de capitais. Desde então, o número de participantes quadruplicou, contando este ano com 132 inscrições oriundas de países como a Alemanha, Espanha, Itália, Suíça ou Irlanda.

O programa terá início este mês, estendendo-se até maio. As empresas inscritas reunir-se-ão pela primeira vez no próximo dia 11, no Centro para o Empreendedorismo em Roterdão, Holanda, e em março do próximo ano, na Nova School of Business, em Lisboa.

A equipa de formadores da Morais Leitão será constituída pelos advogados Eduardo Paulino, Luís Roquette Geraldes e Maria Cortes Martins.