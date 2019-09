PLMJ continua a reforçar equipas em Lisboa e no Porto

A sociedade de advogados PLMJ continua a reforçar a sua equipa e conta com oito novos sócios desde 2018. João Tiago Morais Antunes e Filipe Avides Moreira são os mais recentes sócios e João Lamy da Fontoura, advogado sénior, reforça a equipa de direito público.

“A mudança está em curso e é imparável”, diz o managing partner da sociedade, Luís Pais Antunes. “Somos a primeira grande sociedade de advogados portuguesa a iniciar o movimento de transformação na oferta de serviços jurídicos de altíssima qualidade para clientes cada vez mais exigentes. Um ano depois, somos mais, estamos mais fortes e mais bem preparados”, nota.

João Tiago Morais Antunes, especialista em contencioso e arbitragem, levou consigo para a sociedade as advogadas Rita Folhadela e Beatriz Madruga. O sócio transitou da SLCM, onde integrava as áreas de contencioso e arbitragem ao longo dos últimos cinco anos, representando vários clientes institucionais do setor financeiro e da banca. “Estamos a contratar os melhores nas áreas onde queremos focar a nossa atividade, dando sentido a uma nova estratégia“, refere Luís Pais Antunes.

Sobre a estratégia e a visão da sociedade, o managing partner assegura que não implica apenas o reforço da capacidade de atrair e reter talento na prestação de serviços jurídicos de alto valor acrescentado, mas também é necessário uma “aposta clara na adoção das melhores práticas nos planos institucional e de governance, ancoradas na solidez reputacional”.

Também o escritório do Porto foi reforçado com a integração do novo sócio Filipe Avides Moreira, que levou consigo uma equipa de quatro advogados, com experiência em operações e aquisições, assim como em concessões de serviços e de infraestruturas, incluindo a assessoria a entidades públicas, promotores privados e construtores. O advogado transitou da sociedade de advogados Cuatrecasas, onde exerceu funções enquanto sócio e diretor do escritório do Porto, e reúne experiência em operações de fusões e aquisições, operações de capital de risco e reestruturações.

“É com grande entusiasmo e orgulho que integro a PLMJ nesta nova e dinâmica fase da sua história e onde irei certamente encontrar projetos arrojados e inovadores, que têm contribuído para o sucesso desta que é a sociedade portuguesa de referência”, afirma Filipe Avides Moreira, mais recente sócio coordenador de corporate.

Por sua vez, a equipa de direito público da PLMJ conta agora com o advogado sénior, João Lamy da Fontoura. Com mais de 15 anos de experiência profissional, centra a sua atividade na área do direito público, nomeadamente nas áreas do direito administrativo, contratos públicos, contratação pública e da resolução de litígios, designadamente em contexto arbitral. Tem assessorado entidades privadas e também entidades públicas nas mais diversas matérias.

Durante este ano, Pedro Lomba e Raquel Azevedo passaram a ser sócios da PLMJ enquanto João Bravo da Costa, João Dias Lopes, Joana Brandão, Mafalda Moreira, Nuno Miguel Lourenço e Rita Albuquerque foram nomeados como novos associados coordenadores.

“A nomeação de novos sócios e associados coordenadores reflete um ano de muito sucesso e constitui o reconhecimento do mérito profissional, assim como das qualidades técnicas e humanas dos nossos advogados que, além de arrojados nas soluções jurídicas que encontram, são verdadeiros transformative legal experts”, enfatiza Luís Pais Antunes.