Nuno Garoupa: “Os partidos já desistiram há muito tempo de mudar seja o que for”

Para Nuno Garoupa, os responsáveis pelo estado atual da justiça portuguesa são, no limite, os eleitores. O professor de direito afirmou à Advocatus que não há nenhuma fórmula para melhorar a justiça.

Nuno Garoupa esteve à conversa com a Advocatus sobre o estado atual da justiça em Portugal. Doutorado em economia pela Universidade de Iorque, RU, atualmente é professor de direito na H. Ross and Helen Workman Research Scholar e co-diretor do programa em Direito, Comportamento e Ciências Sociais da Faculdade de Direito da Universidade do Illinois. […]