O PS volta a subir nas intenções de voto para as legislativas. A sondagem diária realizada pela Pitagórica mostra que o partido de António Costa com 37,4%, isto num dia em que todas as outras forças políticas recuaram nas intenções de voto. Aumentou a distância para o PSD.

De acordo com a sondagem realizada para a TSF, Jornal de Notícias e TVI, o PS passou de 35,6% para 37,4%, enquanto o partido de Rui Rio recuou para 28,5%. A diferença entre ambos os partidos passou a ser de quase nove pontos percentuais.

O estudo de opinião realizado esta terça-feira apontava um ligeiro aumento do PS e uma descida ligeira do PSD, para 35,6% e 28,6% das intenções de voto, respetivamente. Há uma semana e meia, a distância entre social-democratas e socialistas era de 14 pontos, um valor significativamente superior à diferença atual.

Esta terça-feira foi conhecida também a sondagem da Universidade Católica para o Público e para a RTP, que indicava que o PS recolhia 37% das intenções de voto com o PSD a chegar aos 30%, estreitando-se o fosso entre os dois maiores partidos na corrida à Assembleia da República.

A concretizaram-se esses resultados, o partido de António Costa conseguiria entre 97 e 107 deputados, ficando aquém da maioria “inequívoca” que tanto tem sido pedido pelos socialistas.

Todos os partidos caem, menos o PS e o PAN

Na sondagem diária da Pitagórica, com base em 600 inquéritos, enquanto o PS sobe, PSD e os restantes partidos descem, com exceção do PAN que aparece que sobe um ponto.

A três dias das eleições legislativas, o estudo revela uma queda de seis décimas do Bloco de Esquerda, para os 8,9%; a CDU recolhe 7,4% de intenções de voto depois de perder quatro décimas e o CDS fixa-se nos 4%. O PAN, de André Silva, cresce para os 3,8%, muito próximo do CDS.