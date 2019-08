A sociedade Abreu Advogados assessorou a aquisição da SAD do Estoril-Praia pelo grupo de investimento estrangeiro MSP Sports Capital. A equipa de assessoria foi liderada pelo sócio Fernando Veiga Gomes, com apoio do associado Hugo Teixeira.

A Abreu Advogados trabalhou em articulação com o escritório de advogados Morgan, Lewis & Bockius LLP, que apoia a operação internacional deste grupo de investimento.

Os novos proprietários do Clube do Estoril pretendem implementar tecnologia e ciência aplicada ao desporto, com o objetivo de “ajudar a desenvolver os craques do futuro”, refere Jeffrey Saunders, o novo presidente, em comunicado.

O grupo de investimento MSP é conhecido por ter vários investimentos nas ligas norte-americanas de futebol, basebol e basquetebol, no canal de televisão ESPN e ainda na gestão desportiva.