Pinto Ribeiro Advogados reforça três áreas de prática

A sociedade Pinto Ribeiro Advogados reforçou a sua equipa com a integração de três advogados. Ana Pinto Moraes vai coordenar a área de direito fiscal, Pedro de Almeida Cabral a área de contencioso e Ana Luísa de Oliveira reforça a área de comercial e societário e vai coordenar a área de private clients.

“O reforço destas três áreas de prática, através da integração de novos coordenadores com experiência consolidada nas mesmas, decorre de uma decisão estratégica de crescimento da Pinto Ribeiro Advogados”, refere João André Antunes, managing partner da sociedade.

A advogada Ana Pinto Moraes tem uma vasta experiência em reestruturações, estruturas de financiamento, tributação internacional, estruturação de investimento estrangeiro, incluindo private clients, due dilligences, tax compliance, inspeções fiscais e contencioso fiscal. A coordenadora da área de direito fiscal transitou da Andersen Tax & Legal Portugal, onde era associada sénior.

Ana Luísa de Oliveira centra a sua experiência nas áreas de societário, fusões e aquisições e direito imobiliário tendo acompanhado clientes nacionais e internacionais das mais diversas áreas de atividade, em operações de fusões e aquisições, compras/vendas de ativos, reestruturações societárias e due diligences. A advogada colaborava desde 2006 com a sociedade Sousa Machado, Ferreira da Costa & Associados.

Por sua vez, Pedro de Almeida Cabral tem uma vasta experiência em assessoria jurídica, tendo sido consultor no gabinete de política legislativa e planeamento do Ministério da Justiça, gestor de projetos SIMPLEX na secretaria de estado da Justiça e ainda consultor na presidência do Conselho de Ministros do XVIII Governo Constitucional. O novo reforço da Pinto Ribeiro Advogados transita da Macedo Vitorino, que integrava desde 2012.

“Estamos conscientes que, hoje mais do que nunca, é prioritário para um escritório de advogados como o nosso, garantir tempos de resposta muito rápidos aos desafios que nos são lançados pelos nossos clientes”, comenta João André Antunes.

Para além do reforço na coordenação das equipas, a sociedade integrou no último mês três novas advogadas: Josefina Gomes e Natacha Branquinho, na área de private clients, e Francisca Machado, na área de direito laboral.