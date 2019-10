Tito Rendas é o novo reforço da sociedade de advogados CCA

A sociedade de advogados CCA reforçou a equipa de tecnologia, media, telecomunicações e propriedade intelectual, marcas e patentes, com a integração do consultor Tito Rendas. O novo membro da CCA é também docente na Universidade Católica Portuguesa.

Tito Rendas tem centrado a sua atividade, enquanto jurisconsulto, nas áreas da propriedade intelectual e proteção de dados pessoais, prestando aconselhamento a empresas tecnológicas, operadoras de telecomunicações e titulares de direitos.

“O convite que endereçámos insere-se na estratégia da CCA de aposta de jovens profissionais de qualidade, com pensamento crítico e expertise. O nosso objetivo é reforçar a equipa de TMT&PI da CCA, que é já uma referência no mercado nacional, e dotá-la de capacidade para dar uma resposta de excelência aos nossos clientes”, refere Filipe Mayer, sócio da CCA, em comunicado. “Contamos com ele para continuarmos a crescer e a inovar”, acresceta.

A integração de Tito Rendas enquanto consultor da CCA para as áreas de TMT&PI é “mais um passo no crescimento e posicionamento estratégico da CCA, que aposta em equipas jovens e dinâmicas, complementada com a contratação de profissionais de prestígio e com forte especialização“, nota.